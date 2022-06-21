Моргнул на лекции - отстал на целый лист: прикольные шутки про студентов
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Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Да, за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.\
"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о студентах, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.
— Почему ваша дипломная работа состоит из одной страницы?
— Это минимализм.
— А можно я с пары уйду?
— Иди, если надо.
— А Вы отмечать не будете?
— Я на работе не пью.
Разговор двух подруг в студенческой общаге:
— Не знаю, идти с ним на свидание или нет?
— Да сходи, поешь, че ты…
Сын-студент спрашивает у мамы:
— Мам, что тебе на Новый Год подарить?
— Подари мне свои хорошие оценки в зачетке.
— А подешевле?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.