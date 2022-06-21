Моргнул на лекции - отстал на целый лист: прикольные шутки про студентов

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения.

Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Да, за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.\

"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о студентах, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.

— Почему ваша дипломная работа состоит из одной страницы? — Это минимализм.

— А можно я с пары уйду? — Иди, если надо. — А Вы отмечать не будете? — Я на работе не пью.

Разговор двух подруг в студенческой общаге: — Не знаю, идти с ним на свидание или нет? — Да сходи, поешь, че ты…

Сын-студент спрашивает у мамы: — Мам, что тебе на Новый Год подарить? — Подари мне свои хорошие оценки в зачетке. — А подешевле?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.