Укр

Моргнул на лекции - отстал на целый лист: прикольные шутки про студентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
138
Моргнул на лекции - отстал на целый лист: прикольные шутки про студентов Новость обновлена 21 июня 2022, 08:57

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения.

Украинцы наверняка самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых стрессовых ситуациях мы не теряем чувство юмора. Да, за последние три месяца юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.\

"Телеграф" подготовил порцию смешных анекдотов о студентах, которые подарят вам улыбку в этот июньский день.

— Почему ваша дипломная работа состоит из одной страницы?

— Это минимализм.

Анекдоты про студентов - Как же я люблю фразу "Ладно, давай сюда зачетку".

— А можно я с пары уйду?

— Иди, если надо.

— А Вы отмечать не будете?

— Я на работе не пью.

Анекдоты про студентов - Золотое правило студента: не успел записать одно слово — бросай всю лекцию.

Разговор двух подруг в студенческой общаге:

— Не знаю, идти с ним на свидание или нет?

— Да сходи, поешь, че ты…

Анекдоты про студентов - Прикиньте! За две недели до защиты диплома выходит из строя жёсткий диск. В облаке ничего не сохранял. И это ещё хорошо, что я не начал писать диплом!

Сын-студент спрашивает у мамы:

— Мам, что тебе на Новый Год подарить?

— Подари мне свои хорошие оценки в зачетке.

— А подешевле?

Анекдоты про студентов - Студенческая жизнь прекрасна до тех пор, пока тебе не нужно идти в универ.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня