Теща — не машина, заводится с полслова: уморительные шутки о семейных отношениях
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику.
Но в этот раз "Телеграф" собрал в одном материале лучшие анекдоты и шутки о теще и зяте, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Жена разговаривает по телефону, потом кладет трубку. Муж (читая газету):
– Это кто был?
– Да мама. Она, по-моему, уже наполовину сумасшедшая.
– А-а-а… Значит, получше стало.
Сидит на кухне зять, ужинает. Входит теща, берет веник, начинает по кухне ходить.
Зять: — Вы, маменька, подметать собрались, или полетите куда?
За столом муж, жена и теща.
— Дорогой, мне кажется наша мама подавилась. Похлопай ей!
Муж (хлопает в ладоши): — Брааво, браавоо!
- А ко мне теща после свадьбы только раз приехала…
— Да ты просто счастливчик!
— Да… И уже больше не уезжала…
Зять с тещей чаёк попивают. Теща вслух размышляет:
— Вот ведь как жизнь быстро летит — вроде не так давно родилась, а уже и умирать скоро пора…
Зять:
— Пора, ох, пора…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.