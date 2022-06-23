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Теща — не машина, заводится с полслова: уморительные шутки о семейных отношениях

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Теща — не машина, заводится с полслова: уморительные шутки о семейных отношениях

Юмор — надежный щит для нашего мозга от плохого настроения

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику.

Но в этот раз "Телеграф" собрал в одном материале лучшие анекдоты и шутки о теще и зяте, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Жена разговаривает по телефону, потом кладет трубку. Муж (читая газету):

– Это кто был?

– Да мама. Она, по-моему, уже наполовину сумасшедшая.

– А-а-а… Значит, получше стало.

анекдоты про тещу и зятя

Сидит на кухне зять, ужинает. Входит теща, берет веник, начинает по кухне ходить.

Зять: — Вы, маменька, подметать собрались, или полетите куда?

анекдоты про тещу и зятя

За столом муж, жена и теща.

— Дорогой, мне кажется наша мама подавилась. Похлопай ей!

Муж (хлопает в ладоши): — Брааво, браавоо!

анекдоты про тещу и зятя

- А ко мне теща после свадьбы только раз приехала…

— Да ты просто счастливчик!

— Да… И уже больше не уезжала…

анекдоты про тещу и зятя

Зять с тещей чаёк попивают. Теща вслух размышляет:

— Вот ведь как жизнь быстро летит — вроде не так давно родилась, а уже и умирать скоро пора…

Зять:

— Пора, ох, пора…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты