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Учил с дочкой уроки… Хуже только с женой обои клеить: прикольные анекдоты о наследницах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Учил с дочкой уроки… Хуже только с женой обои клеить: прикольные анекдоты о наследницах Новость обновлена 24 июня 2022, 21:32

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение не только уморительными шутками о войне. Не забываем и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о дочерях.

- Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса. Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.

анекдот о дочери

Двое встречаются:

- Вот возил вчера дочь в село, показывал козла.

- Зачем?

- Чтоб знала, как настоящий козел выглядит, а то она все только со слов матери представляет…

анекдот о дочери

Если будущая теща изо всех сил пытается вам понравиться, то с ее дочерью точно что-то не так…

анекдот о дочери

- Доченька, ты 5 ложек сахара положила, ты что, влюбилась?

- Нет, мам, просто я сладкий чай люблю.

- Ты 5 столовых ложек сахара положила!

- Я очень сладкий чай люблю.

- Дочь, ты их в суп положила…

анекдот о дочери

- Мама, у меня совсем нет подруг! Мне нужно хоть немного поправиться.

- Зачем, доченька? Ты прекрасно выглядишь.

- Вот именно.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

Теги:
#Дети #Шутки #Юмор #Анекдоты