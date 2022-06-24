Учил с дочкой уроки… Хуже только с женой обои клеить: прикольные анекдоты о наследницах
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Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение не только уморительными шутками о войне. Не забываем и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о дочерях.
- Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса. Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.
Двое встречаются:
- Вот возил вчера дочь в село, показывал козла.
- Зачем?
- Чтоб знала, как настоящий козел выглядит, а то она все только со слов матери представляет…
Если будущая теща изо всех сил пытается вам понравиться, то с ее дочерью точно что-то не так…
- Доченька, ты 5 ложек сахара положила, ты что, влюбилась?
- Нет, мам, просто я сладкий чай люблю.
- Ты 5 столовых ложек сахара положила!
- Я очень сладкий чай люблю.
- Дочь, ты их в суп положила…
- Мама, у меня совсем нет подруг! Мне нужно хоть немного поправиться.
- Зачем, доченька? Ты прекрасно выглядишь.
- Вот именно.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.