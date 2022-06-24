Учил с дочкой уроки… Хуже только с женой обои клеить: прикольные анекдоты о наследницах

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Предлагаем нашим читателям поднят себе настроение не только уморительными шутками о войне. Не забываем и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о дочерях.

- Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса. Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.

Двое встречаются: - Вот возил вчера дочь в село, показывал козла. - Зачем? - Чтоб знала, как настоящий козел выглядит, а то она все только со слов матери представляет…

Если будущая теща изо всех сил пытается вам понравиться, то с ее дочерью точно что-то не так…

- Доченька, ты 5 ложек сахара положила, ты что, влюбилась? - Нет, мам, просто я сладкий чай люблю. - Ты 5 столовых ложек сахара положила! - Я очень сладкий чай люблю. - Дочь, ты их в суп положила…

- Мама, у меня совсем нет подруг! Мне нужно хоть немного поправиться. - Зачем, доченька? Ты прекрасно выглядишь. - Вот именно.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.