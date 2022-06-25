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Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама: смешные шутки про молодые семьи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама: смешные шутки про молодые семьи Новость обновлена 25 июня 2022, 09:44

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов и приколов о семейных отношениях, а именно про новоиспеченных мужа и жену. Читайте и смейтесь вместе с нами.

— Ну как прошла первая брачная ночь!?

— Я не помню! Я потерял сознание после того, как она отклеила первую ресницу!

Анекдоты про молодоженов - Молодоженам на заметку. Лепестки роз со временем превращаются в разбросанные по квартире носки и колготки.

— Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?

— Нет.

— Почему?

— Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Сережа!

Анекдоты про молодоженов - Теперь молодожены в первую брачную ночь занимаются не любовью, а выкладыванием свадебных фоток в соцсети.

В конце медового месяца молодожены ругаются:

— Ах так?! Я сейчас же уезжаю к маме! — заявляет молодая жена.

После паузы:

— Но ты не особенно радуйся: я привезу ее к нам!

Анекдоты про молодоженов - Хотелось бы, конечно, чтобы первая брачная ночь случалась чаще, но где ж столько денег взять.

Молодожёны рассказывают:

— Брачная ночь была — УХ! Вся квартира ходуном ходила.

— И кто же первым сказал: "Хватит, не могу больше!"?

— Сосед…

Анекдоты про молодоженов - Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала ее с соседом.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

Теги:
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