Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама: смешные шутки про молодые семьи
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов и приколов о семейных отношениях, а именно про новоиспеченных мужа и жену. Читайте и смейтесь вместе с нами.
— Ну как прошла первая брачная ночь!?
— Я не помню! Я потерял сознание после того, как она отклеила первую ресницу!
— Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой?
— Нет.
— Почему?
— Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Сережа!
В конце медового месяца молодожены ругаются:
— Ах так?! Я сейчас же уезжаю к маме! — заявляет молодая жена.
После паузы:
— Но ты не особенно радуйся: я привезу ее к нам!
Молодожёны рассказывают:
— Брачная ночь была — УХ! Вся квартира ходуном ходила.
— И кто же первым сказал: "Хватит, не могу больше!"?
— Сосед…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.