Первое правило молодожена: забудь все, чем тебя кормила мама: смешные шутки про молодые семьи

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Конечно, за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о российских оккупантах, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов и приколов о семейных отношениях, а именно про новоиспеченных мужа и жену. Читайте и смейтесь вместе с нами.

— Ну как прошла первая брачная ночь!? — Я не помню! Я потерял сознание после того, как она отклеила первую ресницу!

— Алло, мам, я уже нагостился, можешь приехать и забрать меня домой? — Нет. — Почему? — Потому что ты женился, и твой дом теперь там, Сережа!

В конце медового месяца молодожены ругаются: — Ах так?! Я сейчас же уезжаю к маме! — заявляет молодая жена. После паузы: — Но ты не особенно радуйся: я привезу ее к нам!

Читайте также: Категория Анекдоты Не домохозяйка, а хаусменеджер: забавные анекдоты про женщин Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Молодожёны рассказывают: — Брачная ночь была — УХ! Вся квартира ходуном ходила. — И кто же первым сказал: "Хватит, не могу больше!"? — Сосед…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.