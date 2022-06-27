Укр

Прощения должен просить тот, кто не прав, а не тот, кто я: уморительные шутки про девушек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
352
Прощения должен просить тот, кто не прав, а не тот, кто я: уморительные шутки про девушек Новость обновлена 27 июня 2022, 11:38

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про женщин и поднимайте себе настроение.

— Как вывести жирное пятно с дивана?

— Подать на развод.

Анекдоты про женщин - Если бы я была Смешариком, меня бы звали Психопатыч или Истерюша.

Когда я спросила у официанта, что он посоветует к белому вину, и он предложил красное, я поняла — этого мужчину я искала всю жизнь.

Анекдоты про женщин - У каждой девушки есть суперспособность — из всех мужиков выбирать самого тупого.

— Я слежу за своей фигурой…

— Ну, и как?

— Я её застукала: она по ночам ходит к холодильнику!

Анекдоты про женщин - Это неловкое чувство, когда на свидании он надеется тебя споить, но сходит с дистанции уже на второй бутылке.

— Не успела вчера в фитнес. То первое, то второе…

— Ага, то десерт.

Анекдоты про женщин - Выйти замуж может каждая, а вот не выйти — это мужество иметь надо, стойкость. Работать в конце концов.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня