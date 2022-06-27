Прощения должен просить тот, кто не прав, а не тот, кто я: уморительные шутки про девушек

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про женщин и поднимайте себе настроение.

— Как вывести жирное пятно с дивана? — Подать на развод.

Когда я спросила у официанта, что он посоветует к белому вину, и он предложил красное, я поняла — этого мужчину я искала всю жизнь.

— Я слежу за своей фигурой… — Ну, и как? — Я её застукала: она по ночам ходит к холодильнику!

— Не успела вчера в фитнес. То первое, то второе… — Ага, то десерт.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.