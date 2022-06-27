Прощения должен просить тот, кто не прав, а не тот, кто я: уморительные шутки про девушек
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про женщин и поднимайте себе настроение.
— Как вывести жирное пятно с дивана?
— Подать на развод.
Когда я спросила у официанта, что он посоветует к белому вину, и он предложил красное, я поняла — этого мужчину я искала всю жизнь.
— Я слежу за своей фигурой…
— Ну, и как?
— Я её застукала: она по ночам ходит к холодильнику!
— Не успела вчера в фитнес. То первое, то второе…
— Ага, то десерт.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.