Если вам приснилось, что возле вас трется козел — это к встрече с бывшим: веселые шутки о приметах
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Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. Отметим, что за последние месяца юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о суеверных людях и народных приметах.
Я вообще-то в приметы не верю, но если сказали, что это к деньгам или на счастье, то кто я такой, чтобы не доверять проверенной веками народной мудрости.
Две ласточки, пролетая низко над землёй:
— Смотри, как на нас люди уставились.
— Наверное, к дождю.
Знаете, когда нос чешется, а выпить нечего, пропадает всякое доверие к народным приметам.
По народной примете, если женщина с пустыми ведрами встретит другую женщину с пустыми ведрами, больше повезет той, на которой булавка.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.