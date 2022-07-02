Если вам приснилось, что возле вас трется козел — это к встрече с бывшим: веселые шутки о приметах

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. Отметим, что за последние месяца юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о суеверных людях и народных приметах.

Я вообще-то в приметы не верю, но если сказали, что это к деньгам или на счастье, то кто я такой, чтобы не доверять проверенной веками народной мудрости.

Две ласточки, пролетая низко над землёй: — Смотри, как на нас люди уставились. — Наверное, к дождю.

Знаете, когда нос чешется, а выпить нечего, пропадает всякое доверие к народным приметам.

По народной примете, если женщина с пустыми ведрами встретит другую женщину с пустыми ведрами, больше повезет той, на которой булавка.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.