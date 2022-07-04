Вчера у меня украли кошелек. Ходил в полицию. Это не они: свежие анекдоты для настроения
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В понедельник, 4 июля, в Украине отмечают День Национальной полиции.
"Телеграф" поздравляет всех украинских полицейских с профессиональным праздником, а также публикует прикольные анекдоты, чтобы в это сложное время немного улыбнуть стражей правопорядка и обычных украинцев. Читаем и смеемся!
Папа работает в полиции. Недавно рассказал, что его немолодой коллега решил зарегистрироваться в одной из соцсетей, но фотографии на аватарку не было.
Выход из затруднительной ситуации нашелся — они с папой составили его фото-робот…
Не хочу сказать, что я лентяй, но ворвись ко мне полиция с криком "Лежать! Руки за голову!" — мне бы не пришлось ничего делать.
После убийства полиция первым делом выясняет, а причастен ли к преступлению супруг жертвы. И, в общем, это всё, что нужно знать о браке.
Поздно вечером полицейский наряд останавливает подвыпившего мужика.
- Куда это вы так идете?
- На лекцию.
- Кто же так поздно читает их?
- Моя супруга.
- Почему вы бежали из тюрьмы? — спрашивает полицейский пойманного арестанта.
- Я хотел жениться.
- Хм… Странное у вас представление о свободе.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.