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Вчера у меня украли кошелек. Ходил в полицию. Это не они: свежие анекдоты для настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Вчера у меня украли кошелек. Ходил в полицию. Это не они: свежие анекдоты для настроения Новость обновлена 04 июля 2022, 09:51

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

В понедельник, 4 июля, в Украине отмечают День Национальной полиции.

"Телеграф" поздравляет всех украинских полицейских с профессиональным праздником, а также публикует прикольные анекдоты, чтобы в это сложное время немного улыбнуть стражей правопорядка и обычных украинцев. Читаем и смеемся!

Папа работает в полиции. Недавно рассказал, что его немолодой коллега решил зарегистрироваться в одной из соцсетей, но фотографии на аватарку не было.

Выход из затруднительной ситуации нашелся — они с папой составили его фото-робот…

анекдот про полицейских

Не хочу сказать, что я лентяй, но ворвись ко мне полиция с криком "Лежать! Руки за голову!" — мне бы не пришлось ничего делать.

анекдот про полицейских

После убийства полиция первым делом выясняет, а причастен ли к преступлению супруг жертвы. И, в общем, это всё, что нужно знать о браке.

анекдот про полицию

Поздно вечером полицейский наряд останавливает подвыпившего мужика.

- Куда это вы так идете?

- На лекцию.

- Кто же так поздно читает их?

- Моя супруга.

анекдот про полицию

- Почему вы бежали из тюрьмы? — спрашивает полицейский пойманного арестанта.

- Я хотел жениться.

- Хм… Странное у вас представление о свободе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День полиции Украины