Бесит, когда в душе пятница, а на дворе — понедельник: прикольные шутки в этот день
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Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели.
Казнь, гильотина. Осужденный поднимает голову и спрашивает у палача:
- А какой сегодня день?
- Понедельник!
- Ну, блин и начинается неделька…
- Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
- Нет.
- Почему?
- Я и за понедельник страшно устаю.
Летний понедельник вызывает двойственные чувства. С одной стороны - это вроде лето, но с другой стороны - это все же понедельник.
- Хорошо, что сегодня пятница, можно нормально посидеть и выпить.
- Олег, но сегодня — понедельник!
- Неважно, я уже настроился.
- Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите!
- Да я каждый понедельник так просыпаюсь…
Напомним, что 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. Предлагаем посмеяться над шутками о полицейских.