Бесит, когда в душе пятница, а на дворе — понедельник: прикольные шутки в этот день

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели.

Казнь, гильотина. Осужденный поднимает голову и спрашивает у палача: - А какой сегодня день? - Понедельник! - Ну, блин и начинается неделька…

- Ты бы хотел работать четыре дня в неделю? - Нет. - Почему? - Я и за понедельник страшно устаю.

Летний понедельник вызывает двойственные чувства. С одной стороны - это вроде лето, но с другой стороны - это все же понедельник.

- Хорошо, что сегодня пятница, можно нормально посидеть и выпить. - Олег, но сегодня — понедельник! - Неважно, я уже настроился.

- Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите! - Да я каждый понедельник так просыпаюсь…

Напомним, что 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. Предлагаем посмеяться над шутками о полицейских.