Не откладывай на завтрак то, что можешь съесть на ночь: новые уморительные шутки

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о темном времени суток из соцсетей, которые поднимут настроение всем без исключения.

В активном поиске я бываю только часа в 3 ночи. У холодильника…

- Спокойной ночи. - Спокойной. - Я так понимаю, мы расстаемся?

Если не можешь уснуть ночью, то начни считать, сколько раз ты разочаровывался в жизни.

Ты понимаешь, что сейчас лето, когда в 3 часа ночи людей онлайн больше, чем в 10 утра.

- Почему люди жрут по ночам? - Не говори с набитым ртом.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.