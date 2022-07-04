Не откладывай на завтрак то, что можешь съесть на ночь: новые уморительные шутки
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Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о темном времени суток из соцсетей, которые поднимут настроение всем без исключения.
В активном поиске я бываю только часа в 3 ночи. У холодильника…
- Спокойной ночи.
- Спокойной.
- Я так понимаю, мы расстаемся?
Если не можешь уснуть ночью, то начни считать, сколько раз ты разочаровывался в жизни.
Ты понимаешь, что сейчас лето, когда в 3 часа ночи людей онлайн больше, чем в 10 утра.
- Почему люди жрут по ночам?
- Не говори с набитым ртом.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.