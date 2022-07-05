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Уже с утра нецензурное выражение лица…: эти забавные анекдоты поднимут настроение на целый день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Уже с утра нецензурное выражение лица…: эти забавные анекдоты поднимут настроение на целый день

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про утро.

- Мы четверо всадников апокалипсиса: "Мор", "Война", "Голод" и "Смерть".

- А это что за урод с вами???

- Это стажер "Доброе утро!"

анекдот про утро

Приходит женщина на исповедь.

— Грешна я, батюшка, каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю: "До чего же я красива!".

— Это не грех, дочь моя, это заблуждение.

анекдот про утро

- Доброе утро! А под какой трек вы просыпаетесь?

- Под перфоратор!

анекдот про утро

Если проснулся в шесть утра — буди кота. Ибо нечего тут.

анекдот про утро

- Вот так принято приветствовать друг друга: "Доброе утро". А утро вообще может быть добрым?

- Может.

- И какое же утро может считаться добрым?

- То, которое удалось проспать.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты