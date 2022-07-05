Уже с утра нецензурное выражение лица…: эти забавные анекдоты поднимут настроение на целый день
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Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про утро.
- Мы четверо всадников апокалипсиса: "Мор", "Война", "Голод" и "Смерть".
- А это что за урод с вами???
- Это стажер "Доброе утро!"
Приходит женщина на исповедь.
— Грешна я, батюшка, каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю: "До чего же я красива!".
— Это не грех, дочь моя, это заблуждение.
- Доброе утро! А под какой трек вы просыпаетесь?
- Под перфоратор!
Если проснулся в шесть утра — буди кота. Ибо нечего тут.
- Вот так принято приветствовать друг друга: "Доброе утро". А утро вообще может быть добрым?
- Может.
- И какое же утро может считаться добрым?
- То, которое удалось проспать.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.