Муж-карась не может понять, его жена просто молчит, или обиделась…: шутки для поднятия настроения
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Украинцы даже во время войны найдут повод, чтобы посмеяться. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о тех темах, которые не теряют своей актуальности в сложное для всех время.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про животных, которые обязательно поднимут настроение.
В Австралии встреча с черным котом является удачей.
Потому что кот - это самое безобидное, что ты можешь встретить в Австралии.
В лесу объявили строгий выговор ослу и жирафу, чуть было не посадили их. Ослу — за упрямство, а жирафу — за то, что высовывается. Но в лесу случился переворот. Поменялось правительство. И ослу и жирафу объявили благодарность. Ослу — за принципиальность, а жирафу — за дальновидность.
Если на вас охотится пятнистый леопард, снимите с себя все мешающие предметы одежды и аксессуары, чтобы животное не подавилось ими. Тем самым вы спасете этот редкий вид леопарда от вымирания.
— Говорят, что верблюд — корабль пустыни. А кто же тогда суслик?
— Это маленький торпедный катерок!
— Алло! Это Общество охраны животных? Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро.