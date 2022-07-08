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Муж-карась не может понять, его жена просто молчит, или обиделась…: шутки для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Муж-карась не может понять, его жена просто молчит, или обиделась…: шутки для поднятия настроения Новость обновлена 08 июля 2022, 09:38

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Украинцы даже во время войны найдут повод, чтобы посмеяться. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о тех темах, которые не теряют своей актуальности в сложное для всех время.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про животных, которые обязательно поднимут настроение.

В Австралии встреча с черным котом является удачей.

Потому что кот - это самое безобидное, что ты можешь встретить в Австралии.

анекдот про насекомых

В лесу объявили строгий выговор ослу и жирафу, чуть было не посадили их. Ослу — за упрямство, а жирафу — за то, что высовывается. Но в лесу случился переворот. Поменялось правительство. И ослу и жирафу объявили благодарность. Ослу — за принципиальность, а жирафу — за дальновидность.

анекдот про животных

Если на вас охотится пятнистый леопард, снимите с себя все мешающие предметы одежды и аксессуары, чтобы животное не подавилось ими. Тем самым вы спасете этот редкий вид леопарда от вымирания.

анекдот про зебру

— Говорят, что верблюд — корабль пустыни. А кто же тогда суслик?

— Это маленький торпедный катерок!

анекдот про животных

— Алло! Это Общество охраны животных? Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро.

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#Животные #Шутки #Юмор #Анекдоты