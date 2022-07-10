А где можно почитать новости о ковиде? Хочу немного расслабиться: свежие шутки на злобу дня

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать боевое настроение нам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Собрали очередную подборку анекдотов о войне и оккупантах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Кац*п, вернувшись с войны, сказал своему псу: Шарик, к ноге... И он побежал в Украину...

Ночью Украина не могла бомбить Белгород. У нас комендантский час. Мы спим.

В детстве всегда хотела узнать, что было в русской сказке дальше, после того, как Иван-дурак стал царем. Узнала…

Если оно выглядит, как человек, ходит, как человек, и разговаривает, как человек — не факт, что оно на самом деле человек: это может быть галимая р*сня.

- А что Вы оденете в день смерти путина?! - Надеюсь еще шорты…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.