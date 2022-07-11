Успешный дятел добился всего сам: веселые шутки о братьях наших меньших

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про братьев наших меньших. Читаем и смеемся!

Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. И только свиньи смотрят на нас как на равных.

— Пойми, я самка богомола непринципиальная. — Это как? — Могу и так голову откусить.

Манула можно погладить дважды в жизни — один раз левой рукой, другой раз правой.

Скунс — это животное, в котором больше всего развита сила духа.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.