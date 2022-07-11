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Успешный дятел добился всего сам: веселые шутки о братьях наших меньших

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Успешный дятел добился всего сам: веселые шутки о братьях наших меньших Новость обновлена 11 июля 2022, 09:05

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про братьев наших меньших. Читаем и смеемся!

Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. И только свиньи смотрят на нас как на равных.

Анекдоты про животных -Собачники не узнают собачников без собачек.

— Пойми, я самка богомола непринципиальная.

— Это как?

— Могу и так голову откусить.

Анекдоты про животных -Все птицы произошли от рептилий, кроме лебедей, которые, как известно, произошли от покрышек.

Манула можно погладить дважды в жизни — один раз левой рукой, другой раз правой.

Анекдоты про животных -"Жричедали" — вполне себе нормальное имя для кошки.

Скунс — это животное, в котором больше всего развита сила духа.

Анекдоты про животных -На меня не действуют женские слезы. У меня есть собака, от которой я ухожу каждое утро.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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