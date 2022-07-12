В Чернобаевку можно идти или с миром или с...дохнуть: уморительные шутки про оккупантов

Во время войны оно, конечно, не особо для шуток, однако украинцы даже в таких сложных ситуациях находят повод для смеха и в каждом действии российских оккупантов находят что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.