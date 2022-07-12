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В Чернобаевку можно идти или с миром или с...дохнуть: уморительные шутки про оккупантов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В Чернобаевку можно идти или с миром или с...дохнуть: уморительные шутки про оккупантов Новость обновлена 12 июля 2022, 10:05

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Во время войны оно, конечно, не особо для шуток, однако украинцы даже в таких сложных ситуациях находят повод для смеха и в каждом действии российских оккупантов находят что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Анекдоты про россию и россиян - шутки про венки
Анекдоты про россию и россиян - шутки про российский язык
Анекдоты про россию и россиян - шутки про правый сектор
Анекдоты про россию и россиян - шутки про химарсы
Анекдоты про россию и россиян - шутки про права
Анекдоты про россию и россиян - шутки про борщ
Анекдоты про россию и россиян - шутки про хлопки
Анекдоты про россию и россиян - шутки про Залужного
Анекдоты про россию и россиян - шутки про склады с боеприпасами
Анекдоты про россию и россиян - шутки про тероборону
Анекдоты про россию и россиян - шутки про сирену
Анекдоты про россию и россиян - шутки про путина и лукашенка
Анекдоты про россию и россиян - шутки про дроны

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

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