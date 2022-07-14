Укр

Вовочка, какие птицы самые полезные для человека? - Жареные: эти шутки точно поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вовочка, какие птицы самые полезные для человека? - Жареные: эти шутки точно поднимут настроение Новость обновлена 14 июля 2022, 09:43

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", но не забывает народ и о "вечных" темах. К примеру, о неугомонном Вовочке.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. Читаем и смеемся!

Учительница:

- Прекрасно, Вовочка, домашнее задание выполнено без ошибок. А ты уверен, что твоему папе никто не помогал?!

анекдот о вовочке

- Вовочка, вчера вечером в холодильнике было два торта, а сегодня утром — один. Почему?

- Мама, в холодильнике перегорела лампочка, и второй я не заметил!

анекдот о вовочке

Учительница говорит на уроке:

- Дети, а вы знаете, что в холоде все вещества сжимаются, а в тепле, наоборот, увеличиваются в размере?

Вовочка тянет руку:

- Конечно, Марья Ивановна! Летние каникулы длятся дольше зимних.

анекдот о вовочке

На уроке химии:

- Вовочка, что измеряется в молях?

- Шубы.

анекдот о вовочке

Прохожий говорит Вовочке:

— Хотелось бы мне иметь такого же сынишку, как ты. Как думаешь, твой отец не продаст мне тебя?

— Продать-то он не продаст. Но вы можете отвести его к своей жене, и они вам сделают точно такого!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты