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Сначала женишься на ласточке, а потом живешь с этим пингвином: забавные шутки о муже и жене

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сначала женишься на ласточке, а потом живешь с этим пингвином: забавные шутки о муже и жене Новость обновлена 15 июля 2022, 09:33

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Не отрицаем, что за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о провалах российских оккупантов, однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читаем и смеемся!

Ее просто бесило, что из всех своих многочисленных ошибок муж с готовностью признавал только одну: что он на ней женился…

анекдот о жене и муже

— Дорогой, ты вечно возмущаешься, что я не делюсь с тобой твоими планами. Ну так вот, слушай…

анекдот о жене

Муж — жене:

— Если я слушаю тебя, не перебивая, не надо меня будить.

анекдот о сексе

— Меня жена вообще без штанов оставила…

— Отобрала всё при разводе?

— Нет, вчера последнюю пару утюгом прожгла.

анекдот о жене и муже

— Один мужик, у которого жена уехала проведать своих родителей в деревню на выходные, случайно вызвал ее в сауну…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты