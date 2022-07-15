Сначала женишься на ласточке, а потом живешь с этим пингвином: забавные шутки о муже и жене
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. Не отрицаем, что за последние месяцы юмор немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о провалах российских оккупантов, однако не забывает народ и о темах, которые не теряют своей актуальности.
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про супругов. Читаем и смеемся!
Ее просто бесило, что из всех своих многочисленных ошибок муж с готовностью признавал только одну: что он на ней женился…
— Дорогой, ты вечно возмущаешься, что я не делюсь с тобой твоими планами. Ну так вот, слушай…
Муж — жене:
— Если я слушаю тебя, не перебивая, не надо меня будить.
— Меня жена вообще без штанов оставила…
— Отобрала всё при разводе?
— Нет, вчера последнюю пару утюгом прожгла.
— Один мужик, у которого жена уехала проведать своих родителей в деревню на выходные, случайно вызвал ее в сауну…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.