Опытный бухгалтер никогда не ошибается не в свою пользу: анекдоты про профессию

В эту субботу, 16 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник — День бухгалтера.

"Телеграф" публикует смешные анекдоты, приколы и шутки про бухгалтеров, без которых не обходится ни одна организация в мире!

Многие девушки после секса просят сигарету. И только главный бухгалтер просит акт выполненных работ.

Если закрыть в комнате трёх программистов, они нажрутся. А если трёх бухгалтеров — они ровно в 17:00 уйдут домой.

А знаете ли вы, что когда умирал фараон, вместе с ним египтяне хоронили его охранников, секретарей, слуг и, главное, бухгалтерию…

У хорошего бухгалтера всегда и волки сыты, и овцы целы. Во всяком случае, по документам...

— Алло, здравствуйте, могу я поговорить с вашим генеральным директором? — К сожалению, он сейчас занят, освободится только через 3 часа. — Понятно… А главный бухгалтер? — Через 3 года.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о врачах.