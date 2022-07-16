Опытный бухгалтер никогда не ошибается не в свою пользу: анекдоты про профессию
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В эту субботу, 16 июля, в Украине отмечается профессиональный праздник — День бухгалтера.
"Телеграф" публикует смешные анекдоты, приколы и шутки про бухгалтеров, без которых не обходится ни одна организация в мире!
Многие девушки после секса просят сигарету. И только главный бухгалтер просит акт выполненных работ.
Если закрыть в комнате трёх программистов, они нажрутся. А если трёх бухгалтеров — они ровно в 17:00 уйдут домой.
А знаете ли вы, что когда умирал фараон, вместе с ним египтяне хоронили его охранников, секретарей, слуг и, главное, бухгалтерию…
У хорошего бухгалтера всегда и волки сыты, и овцы целы. Во всяком случае, по документам...
— Алло, здравствуйте, могу я поговорить с вашим генеральным директором?
— К сожалению, он сейчас занят, освободится только через 3 часа.
— Понятно… А главный бухгалтер?
— Через 3 года.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о врачах.