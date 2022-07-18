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Фу, какая гадость, эти ваши восемь утра! Веселые шутки про ранние подъемы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Фу, какая гадость, эти ваши восемь утра! Веселые шутки про ранние подъемы

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

Мы уже смеялись над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели, а теперь поднимаем себе настроение анекдотами про утро.

Утро должно быть добрым, поэтому проснувшись, я перевернулся на другой бок и снова уснул.

Анекдоты про утро - А утро не так уж и плохо, когда лежишь в теплой кроватке и тебе никуда не надо.

— Просыпайся!

— Ну еще десять часиков…

— Может минут?

— Нет.

Анекдоты про утро - Мне нужен экзорцист, который бы каждое утро изгонял меня из кровати.

— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам.

— Моя мечта и есть не вставать по утрам.

Анекдоты про утро - Неужели так трудно понять: утром я не разговариваю.

По утрам мир кажется недружелюбным. Но уже ближе к обеду начинаешь понимать: нет, не показалось.

Анекдоты про утро - Кажется, у меня аллергия на утро.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

Теги:
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