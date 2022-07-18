Фу, какая гадость, эти ваши восемь утра! Веселые шутки про ранние подъемы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 77
Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
Мы уже смеялись над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели, а теперь поднимаем себе настроение анекдотами про утро.
Утро должно быть добрым, поэтому проснувшись, я перевернулся на другой бок и снова уснул.
— Просыпайся!
— Ну еще десять часиков…
— Может минут?
— Нет.
— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам.
— Моя мечта и есть не вставать по утрам.
По утрам мир кажется недружелюбным. Но уже ближе к обеду начинаешь понимать: нет, не показалось.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.