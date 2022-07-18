Фу, какая гадость, эти ваши восемь утра! Веселые шутки про ранние подъемы

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинский народ не сломить даже в такой ситуации как война. Юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься от плохих новостей. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

Мы уже смеялись над шутками о понедельнике, который в народе называют самым тяжелым днем недели, а теперь поднимаем себе настроение анекдотами про утро.

Утро должно быть добрым, поэтому проснувшись, я перевернулся на другой бок и снова уснул.

— Просыпайся! — Ну еще десять часиков… — Может минут? — Нет.

— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам. — Моя мечта и есть не вставать по утрам.

По утрам мир кажется недружелюбным. Но уже ближе к обеду начинаешь понимать: нет, не показалось.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.