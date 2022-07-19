Меняю знания русского языка на 0,5 живчика: новые анекдоты на злобу дня, которые улыбнут

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны, и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и русских, и это количество с каждым днем только увеличивается.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты о россии, русских и их "фюрере". А также несколько позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Приходит мужчина на кладбище и слышит, что кто-то кричит: "Ура! Браво!". Подходит, видит украинцев и двух замученных могильщиков. Спрашивает: - Что здесь произошло? - Да вчера путин умер, так мы его сегодня, бл***, десять раз на бис закапываем...

Судя по количеству охраны у патриарха кирилла — в Бога он не верит…

Знаете, какую группу слушали русские солдаты на складе в Новой Каховке за полминуты до смерти? 30 seconds to Himars…

Когда Украина разорвала дипотношения с КНДР, мы все узнали, что в Украине были дипотношения с КНДР.

Если в Черновцах парень приглашает тебя на свидание в центр города, то он или не военнообязан, или не подписан на Телеграмм-канал: Где раздают повестки?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.