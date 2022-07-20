В джинсах жарко, в шортах холодно. Лето…: позитивные шутки о самом теплом времени года

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Конечно, в сети сейчас можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", но не забывает народ и о темах, которые не теряют актуальности. К примеру, об этом лете.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов. Читаем и смеемся!

Холодно, блин! В последний раз такой июль у нас был в прошлом октябре…

Бабка деду: - Дети звонили, извинялись, что летом не помогли с огородом. Просят что-нибудь передать. Дед: - Передай им привет!

Если тебе одиноко этим летом, не печалься. Лето скоро закончится и тебе будет одиноко осенью.

Лето — это такое время года, когда невозможно открыть окно в автобусе, которое было невозможно закрыть зимой.

- Ты обещал жениться на мне этим летом! - Давай будем честны, разве это лето?...

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про утро.