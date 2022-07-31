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Чем холодильник отличается от российского оккупанта?.. Холодильник служит дольше: смешные анекдоты на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чем холодильник отличается от российского оккупанта?.. Холодильник служит дольше: смешные анекдоты на злобу дня Новость обновлена 31 июля 2022, 09:05

Пока ВСУ стеной стоит за Украину, остальные украинцы защищают моральное состояние своих земляков.

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно шутят. И стоит отметить, что это отличный лайфхак, ведь юмор помогает поддерживать боевое настроение, а также отвлекает от негативных мыслей. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо. В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становиться все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Анекдоты про россиян и россию - как выглядят договора с оккупантами
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Химарсы
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Лаврова
Анекдоты про россиян и россию - шутки про Аноновский мост
Анекдоты про россиян и россию - шутки про российчкую символику
Анекдоты про россиян и россию - прикол про лаврова
Приколы про курс доллара в Украине
Приколы про путина
Шутки про россиян
Анекдоты про россиян и россию - приколы про Химарсы
Анекдоты про россиян и россию - шутки про сериал Кадеты
Анекдоты про ракеты
Анекдоты про россиян и россию - шутка про холодильник
Приколы про курс доллара
Приколы про Крымский мост
Приколы про Москву

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

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