Чем холодильник отличается от российского оккупанта?.. Холодильник служит дольше: смешные анекдоты на злобу дня

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы активно шутят. И стоит отметить, что это отличный лайфхак, ведь юмор помогает поддерживать боевое настроение, а также отвлекает от негативных мыслей. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо. В сети уже набралось множество анекдотов про путина и россиян, а также шуток о глупости российских военных, однако на этом приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становиться все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети. Вашему вниманию — анекдоты, мемы и смешные картинки про россию, россиян и их "фюрера". А также немного позитивных шуток об украинцах и их воле к победе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.