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Я человек простой — увидел таракана, собрал вещи, переехал: веселые шутки о надоедливых вредителях

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Я человек простой — увидел таракана, собрал вещи, переехал: веселые шутки о надоедливых вредителях Новость обновлена 05 августа 2022, 10:38

Украинцы — это 100% самая позитивная нация в мире

Юмор — это отличное "средство" от грусти, а также неплохой вариант, как разрядить обстановку и избежать неловких пауз в разговоре. Главное знать когда, что и о чем пошутить, чтобы получить максимально позитивный результат, а не наоборот. Неудачно подобранная шутка может даже обидеть. И даже несмотря на то, что украинцы последнее время в основном шутят про россию и о глупости российских солдат, мы решили усовершенствовать ваши "знания" шуток и анекдотов на различную тематику.

"Телеграф" предлагает вам немного посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про надоедливых вредителей, которые любят поселяться в квартирах — о тараканах.

Когда утром чистила зубы, в раковину упал таракан. С одной стороны, я понимала, что он упал с потолка, но в тоже время появилось какое-то ощущение, что в голове им уже тесновато.

Анекдоты про тараканов - А вы знаете, что у нечистоплотных тараканов в комнате заводятся студенты?

На самом деле тараканы очень скромные и вежливые насекомые. Когда вы ночью заходите на кухню и включаете свет, они, как культурные и хорошо воспитанные существа, сразу же начинают стесняться и убегают, чтобы не мешать вам жрать!

Анекдоты про тараканов - Если свет на кухне включать-выключать каждые 5 секунд, то тараканы умрут от челночного бега туда-обратно.

— Подсудимый, зачем вы отравили соседей?

— В аннотации к препарату было написано, что травить тараканов эффективней вместе с соседями.

Анекдоты про тараканов - Тараканы — это первое, что приходит мне в голову…

Столовая, кафе, ресторан — карьерная лестница таракана.

Анекдоты про тараканов - Долго не был дома. У тараканов начались голодные обмороки.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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