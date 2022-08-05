Я человек простой — увидел таракана, собрал вещи, переехал: веселые шутки о надоедливых вредителях

Юмор — это отличное "средство" от грусти, а также неплохой вариант, как разрядить обстановку и избежать неловких пауз в разговоре. Главное знать когда, что и о чем пошутить, чтобы получить максимально позитивный результат, а не наоборот. Неудачно подобранная шутка может даже обидеть. И даже несмотря на то, что украинцы последнее время в основном шутят про россию и о глупости российских солдат, мы решили усовершенствовать ваши "знания" шуток и анекдотов на различную тематику.

"Телеграф" предлагает вам немного посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про надоедливых вредителей, которые любят поселяться в квартирах — о тараканах.

Когда утром чистила зубы, в раковину упал таракан. С одной стороны, я понимала, что он упал с потолка, но в тоже время появилось какое-то ощущение, что в голове им уже тесновато.

На самом деле тараканы очень скромные и вежливые насекомые. Когда вы ночью заходите на кухню и включаете свет, они, как культурные и хорошо воспитанные существа, сразу же начинают стесняться и убегают, чтобы не мешать вам жрать!

— Подсудимый, зачем вы отравили соседей? — В аннотации к препарату было написано, что травить тараканов эффективней вместе с соседями.

Столовая, кафе, ресторан — карьерная лестница таракана.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.