Современное рабство — это когда ты с родителями на даче: прикольные шутки о "предках"

Свежая порция самых смешных шуток о родителях на сайте "Телеграф"

Пока украинские герои защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт" и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива, поэтому мы продолжаем дарить позитивные эмоции своим читателям. "Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов о родителях.

Ушла от мужа к родителям. Каждое утро перед работой мама готовит мне завтрак, а папа прогревает мою машину. Замуж больше не пойду…

Разводятся родители маленькой Маши и спрашивают дочь: - Скажи, с кем бы ты хотела жить? - А у кого останется телевизор?

- Твои родители случайно не школьники? - Нет - Тогда почему им завтра в школу? - Тамара Николаевна, ну не надо родителей вызывать…

Бабушка зашла навестить внучку, спрашивает: - Внученька, а ты родителям помогаешь? - Помогаю бабуля! Вот я сегодня сделала прическу, маникюр, надела новое платье и сейчас пойду искать им зятя.

Боюсь умереть какой-нибудь таинственной смертью. Ибо мои родители пойдут на "Битву экстрасенсов", где им расскажут про меня всю х**ню.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.