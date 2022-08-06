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Современное рабство — это когда ты с родителями на даче: прикольные шутки о "предках"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Современное рабство — это когда ты с родителями на даче: прикольные шутки о "предках" Новость обновлена 06 августа 2022, 09:37

Свежая порция самых смешных шуток о родителях на сайте "Телеграф"

Пока украинские герои защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт" и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.

Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива, поэтому мы продолжаем дарить позитивные эмоции своим читателям. "Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов о родителях.

Ушла от мужа к родителям. Каждое утро перед работой мама готовит мне завтрак, а папа прогревает мою машину. Замуж больше не пойду…

анекдот о родителях

Разводятся родители маленькой Маши и спрашивают дочь:

- Скажи, с кем бы ты хотела жить?

- А у кого останется телевизор?

анекдот о родителях

- Твои родители случайно не школьники?

- Нет

- Тогда почему им завтра в школу?

- Тамара Николаевна, ну не надо родителей вызывать…

анекдот о родителях

Бабушка зашла навестить внучку, спрашивает:

- Внученька, а ты родителям помогаешь?

- Помогаю бабуля! Вот я сегодня сделала прическу, маникюр, надела новое платье и сейчас пойду искать им зятя.

анекдот о родителях

Боюсь умереть какой-нибудь таинственной смертью. Ибо мои родители пойдут на "Битву экстрасенсов", где им расскажут про меня всю х**ню.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

Теги:
#Дети #Родители #Шутки #Юмор #Анекдоты