Современное рабство — это когда ты с родителями на даче: прикольные шутки о "предках"
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Пока украинские герои защищают страну от путинских солдат, украинцы держат "юмористический фронт" и стараются подбадривать себя и окружающих анекдотами, мемами и смешными картинками.
Юмор — это надежный щит для нашего мозга от негатива, поэтому мы продолжаем дарить позитивные эмоции своим читателям. "Телеграф" составил подборку прикольных анекдотов о родителях.
Ушла от мужа к родителям. Каждое утро перед работой мама готовит мне завтрак, а папа прогревает мою машину. Замуж больше не пойду…
Разводятся родители маленькой Маши и спрашивают дочь:
- Скажи, с кем бы ты хотела жить?
- А у кого останется телевизор?
- Твои родители случайно не школьники?
- Нет
- Тогда почему им завтра в школу?
- Тамара Николаевна, ну не надо родителей вызывать…
Бабушка зашла навестить внучку, спрашивает:
- Внученька, а ты родителям помогаешь?
- Помогаю бабуля! Вот я сегодня сделала прическу, маникюр, надела новое платье и сейчас пойду искать им зятя.
Боюсь умереть какой-нибудь таинственной смертью. Ибо мои родители пойдут на "Битву экстрасенсов", где им расскажут про меня всю х**ню.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.