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Какой самый страшный сон холостяка? — проснуться женатым! Анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какой самый страшный сон холостяка? — проснуться женатым! Анекдоты для хорошего настроения

Пусть ваш день будет наполнен позитивом с нашими свежими шутками

Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток про холостых мужчин, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

Из дневника холостяка:

- Помыл пол, вытер пыль, помыл посуду, почистил ванну и туалет, приготовил ужин. Хочется жениться на себе…

анекдот про холостяков

Холостяк рассказывает:

- Раньше на свадьбах бабульки пыряли меня пальцем в ребра и спрашивали "Ты следующий?". Они перестали это делать, когда я их спрашивал то же на похоронах.

анекдот про холостяков

— Если в квартире холостяка в ванной комнате лежат 6 зубных щеток, что бы это значило?

— Значит, по воскресеньям он зубы не чистит.

анекдот про холостяков

- Почему вы не женитесь? — спросил юноша старого холостяка.

- Видишь ли, — отвечал тот, — когда я был молод, то решил не жениться до тех пор, пока не встречу идеальной женщины. Прошло много лет, и я встретил такую женщину. Но оказалось, что она ищет идеального мужчину.

анекдот про холостяков

Рассуждают два холостяка:

- Ты знаешь, нет никакого смысла в этих книгах о вкусной и здоровой пище.

- Почему?

- Я на прошлой неделе пытался что-то приготовить и не смог — каждый рецепт начинается с одного и того же: - Возьмите чистую тарелку!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о тараканах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты