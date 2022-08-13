Надоело сидеть без денег? Приляг: уморительные анекдоты про финансы

За последние месяца юмор украинцев немного изменился, и на это есть все известные причины. В последнее время самыми "трендовыми" в сети считаются шутки о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не дают покоя. К примеру о деньгах.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы мы в очередной раз не забывали о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь.

Деньги в твоём кошельке — не твои! Просто настала твоя очередь их потратить. Но только один раз.

Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились.

Вопреки всем законам физики — чем кошелек тяжелее, тем с ним таки легче…

Иногда достаточно всего одного простого, теплого и доброго зачисления денежек на карточку, чтобы весь день ходить с улыбкой на лице.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.