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Надоело сидеть без денег? Приляг: уморительные анекдоты про финансы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Надоело сидеть без денег? Приляг: уморительные анекдоты про финансы Новость обновлена 13 августа 2022, 09:31

Хорошее чувство юмора — это всегда признак хорошего человека.

За последние месяца юмор украинцев немного изменился, и на это есть все известные причины. В последнее время самыми "трендовыми" в сети считаются шутки о смерти кровавого диктатора путина, о неудачах российских оккупантов или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не дают покоя. К примеру о деньгах.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы мы в очередной раз не забывали о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь.

Деньги в твоём кошельке — не твои! Просто настала твоя очередь их потратить. Но только один раз.

Анекдоты про деньги - Если на желание не хватает денег, значит это мечта!

Пока я думал, куда потратить деньги, они сами куда-то все потратились.

Анекдоты про деньги - Хочу деньги-бумеранги: я их трачу, трачу, а они такие обратно, обратно.

Вопреки всем законам физики — чем кошелек тяжелее, тем с ним таки легче…

Анекдоты про деньги - Я застрял между "надо копить деньги" и "один раз живём"…

Иногда достаточно всего одного простого, теплого и доброго зачисления денежек на карточку, чтобы весь день ходить с улыбкой на лице.

Анекдоты про деньги - Деньги портят человека. Особенно, когда они все время у других.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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