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К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра: смешные шутки про синоптиков

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра: смешные шутки про синоптиков Новость обновлена 22 августа 2022, 09:28

Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение вместе с нами!

Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. "Телеграф" также подхватил такую тенденцию, и продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям благодаря шуткам, приколам и анекдотам.

Мы составили подборку прикольных анекдотов о синоптиках и прогнозе погоды, которые часто "очень точные".

Люди постоянно жалуются на погоду. Вам, если честно, не угодишь. Сейчас хотя бы снег не идет. Представьте, как расчищать снег в такую жару!

Анекдот про погоду

Из-за этой погоды вообще ничего делать не хочется. Не то чтобы до этого я что-то хотел делать, но вот сейчас прям вообще не хочется.

Анекдот про погоду

У нас дома в последнее время была такая жара, что я наконец не выдержал и поставил кондиционер. И знаете, помогло — со следующего дня начались дожди, стало прохладнее.

Анекдот про погоду

С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.

Анекдот про погоду

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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