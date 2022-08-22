К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра: смешные шутки про синоптиков
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Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. "Телеграф" также подхватил такую тенденцию, и продолжает дарить позитивные эмоции своим читателям благодаря шуткам, приколам и анекдотам.
Мы составили подборку прикольных анекдотов о синоптиках и прогнозе погоды, которые часто "очень точные".
Люди постоянно жалуются на погоду. Вам, если честно, не угодишь. Сейчас хотя бы снег не идет. Представьте, как расчищать снег в такую жару!
Из-за этой погоды вообще ничего делать не хочется. Не то чтобы до этого я что-то хотел делать, но вот сейчас прям вообще не хочется.
У нас дома в последнее время была такая жара, что я наконец не выдержал и поставил кондиционер. И знаете, помогло — со следующего дня начались дожди, стало прохладнее.
С утра был такой туман, что пришлось выйти во двор и развернуть собаку мордой к калитке, а то она лаяла на дом.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.