Женщины способны на все! Многие просто стесняются…: юморные анекдоты о представительницах прекрасного пола
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Позитивная подборка анекдотов про девушек и женщин от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот вторник!
- Тебе нравятся девушки с короткими волосами?
- Конечно.
- И они не кажутся слишком мужественными?
- Что за глупые вопросы, Игорь?
- Я Оля.
Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…
Мужик ушел в магазин за хлебом — он придет с хлебом. Женщина ушла: она принесет йогурт, печенье, чай, молоко, фрукты и, возможно, даже хлеб.
"К такому меня в институте не готовили" — сказал серпентолог, увольняясь из женского офисного коллектива.
- Представляешь, Сара дала в газету объявление "Зрелая женщина готова внести тепло и свет в твою жизнь".
- И что, много предложений?
- Только одно. От местной электростанции.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сватах.