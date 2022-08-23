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Женщины способны на все! Многие просто стесняются…: юморные анекдоты о представительницах прекрасного пола

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Женщины способны на все! Многие просто стесняются…: юморные анекдоты о представительницах прекрасного пола Новость обновлена 23 августа 2022, 09:43

Эти шутки подарят вам отличное настроение на целый день

Позитивная подборка анекдотов про девушек и женщин от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот вторник!

- Тебе нравятся девушки с короткими волосами?

- Конечно.

- И они не кажутся слишком мужественными?

- Что за глупые вопросы, Игорь?

- Я Оля.

анекдот про подруг

Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…

анекдот про девушек и диету

Мужик ушел в магазин за хлебом — он придет с хлебом. Женщина ушла: она принесет йогурт, печенье, чай, молоко, фрукты и, возможно, даже хлеб.

анекдот про женщину

"К такому меня в институте не готовили" — сказал серпентолог, увольняясь из женского офисного коллектива.

анекдот про девушку

- Представляешь, Сара дала в газету объявление "Зрелая женщина готова внести тепло и свет в твою жизнь".

- И что, много предложений?

- Только одно. От местной электростанции.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сватах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты