Женщины способны на все! Многие просто стесняются…: юморные анекдоты о представительницах прекрасного пола

Эти шутки подарят вам отличное настроение на целый день

Позитивная подборка анекдотов про девушек и женщин от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот вторник!

- Тебе нравятся девушки с короткими волосами? - Конечно. - И они не кажутся слишком мужественными? - Что за глупые вопросы, Игорь? - Я Оля.

Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…

Мужик ушел в магазин за хлебом — он придет с хлебом. Женщина ушла: она принесет йогурт, печенье, чай, молоко, фрукты и, возможно, даже хлеб.

"К такому меня в институте не готовили" — сказал серпентолог, увольняясь из женского офисного коллектива.

- Представляешь, Сара дала в газету объявление "Зрелая женщина готова внести тепло и свет в твою жизнь". - И что, много предложений? - Только одно. От местной электростанции.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сватах.