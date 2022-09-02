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Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзамене: юморные анекдоты о студентах в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзамене: юморные анекдоты о студентах в этот день Новость обновлена 02 сентября 2022, 09:35

Читайте веселые шутки и поднимайте настроение вместе с нами

Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. "Телеграф" также подхватил такую тенденцию, и продолжает дарить положительные эмоции своим читателям благодаря шуткам не только на военную тематику.

Мы составили подборку прикольных анекдотов о студентах и их беззаботной жизни, которые улыбнут вас в эту пятницу.

Два студента после экзамена говорят:

– На сколько сдал?

– На четверку. Сначала думал на пятерку сдать, а потом решил - сдам лучше на четыре, а на остальные деньги пива куплю.

анекдот о студентах

Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, попытка отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как взятка.

анекдот о студенте

Преподаватель литературы спрашивает студентку:

- Если бы вам представился случай пообщаться с каким-нибудь писателем, живым или мертвым, которого бы вы выбрали?

- Пожалуй, живого…

анекдот о профессоре

Через несколько лет преподаватель встречает своего бывшего студента:

- Достаточно ли для тебя знаний, полученных в институте?

- Знаний достаточно, только денег не хватает.

анекдот об экзамене

Лежат студенты в комнате, есть хотят — страшно. Один из них, занюхав воздух, говорит:

- Ребята! Шашлыком пахнет!

Другой поворачивается:

- А ты муху с сигареты сгони!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.

Теги:
#Студенты #Шутки #Юмор #Анекдоты #Студенчество