Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзамене: юморные анекдоты о студентах в этот день
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Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. "Телеграф" также подхватил такую тенденцию, и продолжает дарить положительные эмоции своим читателям благодаря шуткам не только на военную тематику.
Мы составили подборку прикольных анекдотов о студентах и их беззаботной жизни, которые улыбнут вас в эту пятницу.
Два студента после экзамена говорят:
– На сколько сдал?
– На четверку. Сначала думал на пятерку сдать, а потом решил - сдам лучше на четыре, а на остальные деньги пива куплю.
Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, попытка отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как взятка.
Преподаватель литературы спрашивает студентку:
- Если бы вам представился случай пообщаться с каким-нибудь писателем, живым или мертвым, которого бы вы выбрали?
- Пожалуй, живого…
Через несколько лет преподаватель встречает своего бывшего студента:
- Достаточно ли для тебя знаний, полученных в институте?
- Знаний достаточно, только денег не хватает.
Лежат студенты в комнате, есть хотят — страшно. Один из них, занюхав воздух, говорит:
- Ребята! Шашлыком пахнет!
Другой поворачивается:
- А ты муху с сигареты сгони!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.