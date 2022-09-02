Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзамене: юморные анекдоты о студентах в этот день

Читайте веселые шутки и поднимайте настроение вместе с нами

Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, наш народ не теряет своего оптимизма и продолжает шутить. "Телеграф" также подхватил такую тенденцию, и продолжает дарить положительные эмоции своим читателям благодаря шуткам не только на военную тематику.

Мы составили подборку прикольных анекдотов о студентах и их беззаботной жизни, которые улыбнут вас в эту пятницу.

Два студента после экзамена говорят: – На сколько сдал? – На четверку. Сначала думал на пятерку сдать, а потом решил - сдам лучше на четыре, а на остальные деньги пива куплю.

Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, попытка отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как взятка.

Преподаватель литературы спрашивает студентку: - Если бы вам представился случай пообщаться с каким-нибудь писателем, живым или мертвым, которого бы вы выбрали? - Пожалуй, живого…

Через несколько лет преподаватель встречает своего бывшего студента: - Достаточно ли для тебя знаний, полученных в институте? - Знаний достаточно, только денег не хватает.

Лежат студенты в комнате, есть хотят — страшно. Один из них, занюхав воздух, говорит: - Ребята! Шашлыком пахнет! Другой поворачивается: - А ты муху с сигареты сгони!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.