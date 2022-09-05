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Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется: смешные анекдоты для ваших улыбок

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется: смешные анекдоты для ваших улыбок Новость обновлена 05 сентября 2022, 09:30

Забавная подборка новых шуток о рыбалках для вашей улыбки

Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям приподнятое настроение и улыбки в этот день. Новая подборка юморных шуток про рыбалку от "Телеграфа".

Пьяные рыбаки ночью поймали русалку. На утро оказалось, что это сом, и всем стало смешно и немножко стыдно…

анекдот про рыбу

Когда мужчина не может свалить из семьи по делам без спроса, он становится рыбаком.

анекдот про рыбалку

Два рыбака ловят рыбу.

Один говорит:

— В рыболовстве самое главное — терпение.

— С утра терплю, больше не могу, давай штопор!

анекдот про рыбака

— Ходили тут вчера на рыбалку с ночёвкой. Так Лёха, чтобы с нами не пить, зашился…

— Да ты что?

— Представляешь! В спальный мешок изнутри!

анекдот про рыбалку

По телевидению идет репортаж о юных рыболовах.

— Вот какую большую рыбу поймал! Хватит собачке на уху. Еще и бабушке останется.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о студентах.

Теги:
#Рыбалка #Шутки #Юмор #Анекдоты