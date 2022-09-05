Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется: смешные анекдоты для ваших улыбок
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Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям приподнятое настроение и улыбки в этот день. Новая подборка юморных шуток про рыбалку от "Телеграфа".
Пьяные рыбаки ночью поймали русалку. На утро оказалось, что это сом, и всем стало смешно и немножко стыдно…
Когда мужчина не может свалить из семьи по делам без спроса, он становится рыбаком.
Два рыбака ловят рыбу.
Один говорит:
— В рыболовстве самое главное — терпение.
— С утра терплю, больше не могу, давай штопор!
— Ходили тут вчера на рыбалку с ночёвкой. Так Лёха, чтобы с нами не пить, зашился…
— Да ты что?
— Представляешь! В спальный мешок изнутри!
По телевидению идет репортаж о юных рыболовах.
— Вот какую большую рыбу поймал! Хватит собачке на уху. Еще и бабушке останется.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о студентах.