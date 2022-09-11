Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что венерологи просто ахнули: веселые шутки, которые улыбнут

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

В это непростое для украинцев время "Телеграф" решил поднять настроение. И, несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о свадьбе, невестах и женихах, которые обязательно улыбнут вас в этот дождливый и пасмурный день. Читаем и смеемся!

Свадьба. Собирают невесту. Отец плачет. Мама толкает его в бок: – Цыть! Пусть теперь плачут сваты!

– Алла, мама, если будешь выбирать нам кровать на свадьбу, то выбирай трехместную! – А почему трехместную?! – Ты же не оставишь своего сына одного с незнакомой женщиной!

В канун свадьбы: - Доченька, ну не выходи ты замуж за Васю! Ну, посмотри ты на него — сутулый, хромой, в очках... - А мне красавец и не нужен. - Да я не о том. Бедному мальчику и так от жизни досталось…

- Милый, после свадьбы я буду делить с тобой все огорчения и заботы. - Но у меня нет огорчений и забот. - Я же говорю: после свадьбы.

Мама инструктирует дочь перед свадьбой: - Пусть он потратит больше денег на твою свадьбу! - Но зачем же, мама? - Чтобы потом ему было жалко с тобой разводиться!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток об Адаме и Еве.