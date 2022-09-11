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Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что венерологи просто ахнули: веселые шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что венерологи просто ахнули: веселые шутки, которые улыбнут Новость обновлена 11 сентября 2022, 10:06

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

В это непростое для украинцев время "Телеграф" решил поднять настроение. И, несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о свадьбе, невестах и женихах, которые обязательно улыбнут вас в этот дождливый и пасмурный день. Читаем и смеемся!

Свадьба. Собирают невесту. Отец плачет. Мама толкает его в бок:

– Цыть! Пусть теперь плачут сваты!

анекдот про свадьбу

– Алла, мама, если будешь выбирать нам кровать на свадьбу, то выбирай трехместную!

– А почему трехместную?!

– Ты же не оставишь своего сына одного с незнакомой женщиной!

анекдот про брачную ночь

В канун свадьбы:

- Доченька, ну не выходи ты замуж за Васю! Ну, посмотри ты на него — сутулый, хромой, в очках...

- А мне красавец и не нужен.

- Да я не о том. Бедному мальчику и так от жизни досталось…

анекдот про свадьбу

- Милый, после свадьбы я буду делить с тобой все огорчения и заботы.

- Но у меня нет огорчений и забот.

- Я же говорю: после свадьбы.

анекдот про жениха и невесту

Мама инструктирует дочь перед свадьбой:

- Пусть он потратит больше денег на твою свадьбу!

- Но зачем же, мама?

- Чтобы потом ему было жалко с тобой разводиться!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток об Адаме и Еве.

Теги:
#Свадьба #Шутки #Юмор #Анекдоты