Подруга невесты на свадьбе поймала такой букет, что венерологи просто ахнули: веселые шутки, которые улыбнут
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В это непростое для украинцев время "Телеграф" решил поднять настроение. И, несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о свадьбе, невестах и женихах, которые обязательно улыбнут вас в этот дождливый и пасмурный день. Читаем и смеемся!
Свадьба. Собирают невесту. Отец плачет. Мама толкает его в бок:
– Цыть! Пусть теперь плачут сваты!
– Алла, мама, если будешь выбирать нам кровать на свадьбу, то выбирай трехместную!
– А почему трехместную?!
– Ты же не оставишь своего сына одного с незнакомой женщиной!
В канун свадьбы:
- Доченька, ну не выходи ты замуж за Васю! Ну, посмотри ты на него — сутулый, хромой, в очках...
- А мне красавец и не нужен.
- Да я не о том. Бедному мальчику и так от жизни досталось…
- Милый, после свадьбы я буду делить с тобой все огорчения и заботы.
- Но у меня нет огорчений и забот.
- Я же говорю: после свадьбы.
Мама инструктирует дочь перед свадьбой:
- Пусть он потратит больше денег на твою свадьбу!
- Но зачем же, мама?
- Чтобы потом ему было жалко с тобой разводиться!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток об Адаме и Еве.