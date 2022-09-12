В детстве три поросенка хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом: веселые шутки про сказки

Чтобы вы не грустили в этот холодный и дождливый осенний день, "Телеграф" решил привнести в него немного света и позитива. Мы подготовили для вас новую порцию анекдотов про любимые мультфильмы, сказки и их героев, которые точно подарят вам улыбку и хорошее настроение.

Один британский ученый изобрел машину времени, но пользуется ею только для того, чтобы отправляться в прошлое и подсказывать авторам "Симпсонов" сценарные ходы.

Мне близка модель поведения Алисы в Стране Чудес. Та рандомно ела и пила, надеясь, что это магическим образом решит ее проблемы.

Мы всей семьей смотрим "Шрека", и когда Фиона превратилась из женщины в огра, моя двухлетняя дочка показала пальцем в телевизор и сказала: "О, теперь она мама!".

Жили-были дед и баба и была у них Курочка-ряба. И снесла она яичко, не простое, не золотое, а в крапинку. Дед думал-думал, баба думала-думала, а петух пошел — и индюку морду набил…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.