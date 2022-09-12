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В детстве три поросенка хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом: веселые шутки про сказки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
В детстве три поросенка хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом: веселые шутки про сказки Новость обновлена 12 сентября 2022, 09:21

Свежая порция самых смешных шуток для поднятия настроения.

Чтобы вы не грустили в этот холодный и дождливый осенний день, "Телеграф" решил привнести в него немного света и позитива. Мы подготовили для вас новую порцию анекдотов про любимые мультфильмы, сказки и их героев, которые точно подарят вам улыбку и хорошее настроение.

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