Отдам тещу замуж. Возможна доплата или обмен: веселые анекдоты о другой маме и зяте
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Пусть ваш день, даже такой облачный и дождливый, будет полон позитива, а настроение на 100% — веселым. "Телеграф" решил поднять его всем своим читателям с помощью анекдотов о простых жизненных обстоятельствах, окружающих нас повсюду. Читайте смешные шутки о тещах и зятьях и улыбайтесь!
Пришла теща. Спрашиваю:
- Чем Вас, мама, угостить?
А она:
- Стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, фужер шампанского, пива и чай. Чай не крепкий, у меня сердце слабое!
На улице ливень, молния. Тут стук в дверь. Зять открывает дверь, а там теща стоит. Зять:
- Мама, вы что с ума сошли в такую погоду по улице ходить, быстро бегите домой…
Автоинспектор:
– Почему ваша пассажирка не привязана ремнем безопасности?
– Это не пассажирка. Это моя теща.
На соревнованиях по метанию молота один из спортсменов говорит другому:
– Сегодня мне нужно постараться, на трибуне сидит теща.
– Не старайся, все равно не докинешь.
– Мою тещу вчера укусила собака.
– Ну, и как себя чувствует теща?
– Теща хорошо, а вот собака сдохла.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.