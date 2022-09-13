Отдам тещу замуж. Возможна доплата или обмен: веселые анекдоты о другой маме и зяте

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Пусть ваш день, даже такой облачный и дождливый, будет полон позитива, а настроение на 100% — веселым. "Телеграф" решил поднять его всем своим читателям с помощью анекдотов о простых жизненных обстоятельствах, окружающих нас повсюду. Читайте смешные шутки о тещах и зятьях и улыбайтесь!

Пришла теща. Спрашиваю: - Чем Вас, мама, угостить? А она: - Стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, фужер шампанского, пива и чай. Чай не крепкий, у меня сердце слабое!

На улице ливень, молния. Тут стук в дверь. Зять открывает дверь, а там теща стоит. Зять: - Мама, вы что с ума сошли в такую погоду по улице ходить, быстро бегите домой…

Автоинспектор: – Почему ваша пассажирка не привязана ремнем безопасности? – Это не пассажирка. Это моя теща.

На соревнованиях по метанию молота один из спортсменов говорит другому: – Сегодня мне нужно постараться, на трибуне сидит теща. – Не старайся, все равно не докинешь.

– Мою тещу вчера укусила собака. – Ну, и как себя чувствует теща? – Теща хорошо, а вот собака сдохла.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.