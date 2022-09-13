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Отдам тещу замуж. Возможна доплата или обмен: веселые анекдоты о другой маме и зяте

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Отдам тещу замуж. Возможна доплата или обмен: веселые анекдоты о другой маме и зяте Новость обновлена 13 сентября 2022, 09:41

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Пусть ваш день, даже такой облачный и дождливый, будет полон позитива, а настроение на 100% — веселым. "Телеграф" решил поднять его всем своим читателям с помощью анекдотов о простых жизненных обстоятельствах, окружающих нас повсюду. Читайте смешные шутки о тещах и зятьях и улыбайтесь!

Пришла теща. Спрашиваю:

- Чем Вас, мама, угостить?

А она:

- Стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, фужер шампанского, пива и чай. Чай не крепкий, у меня сердце слабое!

анекдот про тещу и зятя

На улице ливень, молния. Тут стук в дверь. Зять открывает дверь, а там теща стоит. Зять:

- Мама, вы что с ума сошли в такую погоду по улице ходить, быстро бегите домой…

анекдот про тещу и зятя

Автоинспектор:

– Почему ваша пассажирка не привязана ремнем безопасности?

– Это не пассажирка. Это моя теща.

анекдот про тещу и зятя

На соревнованиях по метанию молота один из спортсменов говорит другому:

– Сегодня мне нужно постараться, на трибуне сидит теща.

– Не старайся, все равно не докинешь.

анекдот про тещу и зятя

– Мою тещу вчера укусила собака.

– Ну, и как себя чувствует теща?

– Теща хорошо, а вот собака сдохла.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты