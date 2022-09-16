Ты пускаешь кота в свою жизнь, а он не хочет спать с тобой на диване: смешные шутки про усатых и хвостатых
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Несмотря на то, что большинство шуток сейчас о недальновидности и смерти кровавого диктатора путина, "вечные" темы о котиках никогда не теряют своей актуальности. Эти милые животные продолжают господствовать в сети и наших сердцах.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты о котах и кошках, которые на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
Невероятно, но факт. Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.
Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это неправда. Мой кот выдрессировал меня за два дня.
Депрессия — это когда рано утром, вставая на работу, ты уговариваешь пойти вместо себя своего кота.
Моя кошка думает, что я живу в ее доме. А иногда в ее взглядах я ловлю намеки, что мне пора жить отдельно.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.