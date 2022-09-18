Мужчины — как комары: весной и летом не отобьешься, а осенью - хоть один бы покусал: смешные шутки про сильную половину человечества

Несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война, украинский народ продолжает шутить. Видимо это в наших генах быть веселыми и оптимистичными, и всегда находить повод над чем посмеяться. Не поспоришь, что в военное время большинство актуальных шуток о смерти кровавого диктатора путина, и неудачах российских оккупантов, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про сильную половину человечества и улыбайтесь.

— Я своей жене кольцо с бриллиантом подарил. Вторую неделю со мной не разговаривает. — Почему?! — А такое было условие…

Холостяк купил стиралку, посудомойку, мультиварку и робот-пылесос. Все. Шансы его женить практически равны нулю…

Тяга к моделям у мужчин формируется с детства. Сначала это модели самолетов, кораблей, машин…

Купил мужик дом с искусственным интеллектом. Уже через неделю умный дом называл его скотиной, а через месяц мужик сам мыл посуду и стирал носки, после чего ему включался футбол.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.