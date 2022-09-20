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Осень - пора перемен. Пора переходить с вина на глинтвейн: уморительные шутки про золотую пору

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Осень - пора перемен. Пора переходить с вина на глинтвейн: уморительные шутки про золотую пору Новость обновлена 20 сентября 2022, 10:48

Наши веселые шутки т анекдоты не дадут вам упасть в осеннюю депрессию.

Несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время года. А так как на календаре, да и на улице, уже вовсю разгулялась осень — почему бы о ней и не пошутить.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про осень и холода, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения.

— Чай — единственный, кто тебя будет согревать этой осенью.

— А я так надеялся на ТЭЦ…

Анекдоты про осень

Осень. Холодает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.

Анекдот про осень

Звонок на радиостанцию:

- У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4-х комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"

Анекдоты про осенние холода

Сентябрь, это такой месяц, когда не поймешь, кто больше дура та, которая еще в босоножках, или та, которая уже в сапогах.

Анекдоты про осенние болезни

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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