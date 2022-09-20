Осень - пора перемен. Пора переходить с вина на глинтвейн: уморительные шутки про золотую пору

Наши веселые шутки т анекдоты не дадут вам упасть в осеннюю депрессию.

Несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время года. А так как на календаре, да и на улице, уже вовсю разгулялась осень — почему бы о ней и не пошутить.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про осень и холода, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения.

— Чай — единственный, кто тебя будет согревать этой осенью. — А я так надеялся на ТЭЦ…

Осень. Холодает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.

Звонок на радиостанцию: - У моей тещи в сентябре день рождения, ей исполняется 85 лет, у нее 4-х комнатная квартира. Передайте, пожалуйста, ей песню "Последняя осень"

Сентябрь, это такой месяц, когда не поймешь, кто больше дура та, которая еще в босоножках, или та, которая уже в сапогах.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.