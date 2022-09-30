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Просьба к родителям: делая детей - доделывайте их до конца! Веселые шутки про самых маленьких

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Просьба к родителям: делая детей - доделывайте их до конца! Веселые шутки про самых маленьких Новость обновлена 30 сентября 2022, 10:37

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детишек. Читаем и смеемся!

— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку.

— Бабушку угощу, а дедушку — нет!

— Почему?!

— Бабушка откажется, а дедушка, как всегда, откусит!

Анекдоти про дітей

— Девочка, подставляй ручки, я тебе конфет насыплю!

— А давайте лучше папе!

— Какая добрая милая девочка!

— Просто у папы руки больше!

Приколи про домашне завдання в школі

Мама:

— Как ты ухитрился так извазюкаться?

Пятилетний сын:

— Я ведь ближе к земле, чем ты.

Анекдот про дітей і гусей

— Вовочка, из чего состоит предложение "На грядке растут морковь, капуста, редиска"?

— Из овощей!

Анекдот про дитину

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты