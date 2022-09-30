Просьба к родителям: делая детей - доделывайте их до конца! Веселые шутки про самых маленьких
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детишек. Читаем и смеемся!
— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку.
— Бабушку угощу, а дедушку — нет!
— Почему?!
— Бабушка откажется, а дедушка, как всегда, откусит!
— Девочка, подставляй ручки, я тебе конфет насыплю!
— А давайте лучше папе!
— Какая добрая милая девочка!
— Просто у папы руки больше!
Мама:
— Как ты ухитрился так извазюкаться?
Пятилетний сын:
— Я ведь ближе к земле, чем ты.
— Вовочка, из чего состоит предложение "На грядке растут морковь, капуста, редиска"?
— Из овощей!
А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.