Просьба к родителям: делая детей - доделывайте их до конца! Веселые шутки про самых маленьких

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про детишек. Читаем и смеемся!

— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку. — Бабушку угощу, а дедушку — нет! — Почему?! — Бабушка откажется, а дедушка, как всегда, откусит!

— Девочка, подставляй ручки, я тебе конфет насыплю! — А давайте лучше папе! — Какая добрая милая девочка! — Просто у папы руки больше!

Мама: — Как ты ухитрился так извазюкаться? Пятилетний сын: — Я ведь ближе к земле, чем ты.

— Вовочка, из чего состоит предложение "На грядке растут морковь, капуста, редиска"? — Из овощей!

А чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.