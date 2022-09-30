Придет даже Сердючка: сеть разразилась мемами про оргию на Щекавице в Киеве

Отметим, что для проведения "мероприятия" в Telegram даже создали специальный канал с одноименным названием.

После того как российский диктатор владимир путин в очередной раз пригрозил ядерным оружием, мир в миллионный раз убедился в том, насколько украинцы бесстрашная и несокрушимая нация, ведь вместо паники в сети посыпалось огромное количество различных приколов и мемов на эту тему. Более того, украинцы "решили" в случае ядерного взрыва собраться на горе Щекавица в Киеве и провести большую оргию.

Отметим, что к такому "флешмобу" присоединились также и звезды украинского шоу-бизнеса. К примеру, на странице Верки Сердючки в Инстаграм появился яркий снимок, на котором позируют два человека только в трусах. Головные уборы — звезда и платок, намекают, что это якобы сама Сердючка и ее мама, которую играет актриса Инна Белоконь. Таким образом, артисты поддержали "инициативу" киевлян.

"Мы почти на месте…" – подписала кадр Сердючка.

Судя по комментариях, на гору Щекавица также собрался и известный телеведущий и блогер Андрей Бедняков. "Проходите. Жду вас на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", — написал он.

Этой темой также заинтересовался и известный кулинар Эктор Хименес-Браво. На своей странице в Инстаграм он поинтересовался, возьмут ли колумбийца на Щекавицу.

А вот кулинар Евгений Клопотенко вызвался отвечать за меню на Щекавице. У себя в соцсетях он опубликовал пост, в котором поделился списком блюд, которые можно взять с собой.

Также "Телеграф" собрал для вас самые прикольные и смешные приколы из социальных сетей на тему оргии на Щекавице в Киеве. Поднимайте себе настроение вместе с нами.

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