Как послушаешь женщин, так у всех гениальные дети! И все от мужей-идиотов: забавные шутки о самых маленьких

Наши веселые анекдоты не дадут вам погрузиться в осеннюю депрессию

За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальным изменениям, и в топе шуток — приколы на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о детях и родителей, которые вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.

Родители часто говорили мне: "Вот будут свои дети, тогда поймешь". Судя по тому, что я все не замужем, но уже начала что-то понимать, где-то мои дети все-таки растут…

- Папа, у меня к тебе два вопроса. - Да, сынок! - Первый — можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы, а второй — почему нет?

Трехлетний сын смотрит мультик про Геркулеса. В одном из эпизодов видит кентавра. Немного подумав, спрашивает: - А почему у дяди в попе лошадка застряла?

Если вы можете спокойно смотреть на то, как плачет ребенок, то это, скорее всего, ваш ребенок…

- Пап, а где у нас фонарик? - А зачем тебе фонарь? - На свидание иду. - Я, сынок, на свидание в твои годы без фонарика ходил. - Ну и посмотри, что ты в темноте выбрал!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о медсестрах.