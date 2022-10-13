Как послушаешь женщин, так у всех гениальные дети! И все от мужей-идиотов: забавные шутки о самых маленьких
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За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальным изменениям, и в топе шуток — приколы на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о детях и родителей, которые вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.
Родители часто говорили мне: "Вот будут свои дети, тогда поймешь". Судя по тому, что я все не замужем, но уже начала что-то понимать, где-то мои дети все-таки растут…
- Папа, у меня к тебе два вопроса.
- Да, сынок!
- Первый — можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы, а второй — почему нет?
Трехлетний сын смотрит мультик про Геркулеса. В одном из эпизодов видит кентавра. Немного подумав, спрашивает:
- А почему у дяди в попе лошадка застряла?
Если вы можете спокойно смотреть на то, как плачет ребенок, то это, скорее всего, ваш ребенок…
- Пап, а где у нас фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свидание иду.
- Я, сынок, на свидание в твои годы без фонарика ходил.
- Ну и посмотри, что ты в темноте выбрал!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о медсестрах.