Лось - это конь с неудавшейся личной жизнью: уморительные шутки про мир животных

Забавные шутки для хорошего настроения в эту среду.

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха, и своим юмором стараются подбадривать себя и окружающих. Несмотря на то, что сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, не теряют актуальности и "вечные" темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про животных. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Папа кенгуру: — Дорогая, а не завести ли нам еще одного ребенка? Мама кенгуру: — Нет, дорогой, нам иметь больше двух детей просто не по карману!

Знаете ли вы, что если спящего гепарда пнуть под зад, то он сможет развить вашу скорость до 100 км/час!

Одна из причин возникновения цунами — брачный период у китов.

Новости из мира животных: ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.