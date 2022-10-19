Лось - это конь с неудавшейся личной жизнью: уморительные шутки про мир животных
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Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха, и своим юмором стараются подбадривать себя и окружающих. Несмотря на то, что сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, не теряют актуальности и "вечные" темы.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам про животных. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.
Папа кенгуру:
— Дорогая, а не завести ли нам еще одного ребенка?
Мама кенгуру:
— Нет, дорогой, нам иметь больше двух детей просто не по карману!
Знаете ли вы, что если спящего гепарда пнуть под зад, то он сможет развить вашу скорость до 100 км/час!
Одна из причин возникновения цунами — брачный период у китов.
Новости из мира животных: ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.