Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы: юморные анекдоты о мужчинах

Наши веселые шутки не дадут вам погрузиться в осеннюю депрессию

Даже война не заставила украинцев перестать шутить. Более того, непростая ситуация принесла с собой еще больше различных приколов, только теперь они на военную тематику. Однако и о темах, которые всегда актуальны, шутить также никто не переставал.

В новом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты о представителях сильного пола, которые обязательно поднимут настроение в эти дни"

У каждого настоящего мужика первой утром должна быть мысль "Боже милостивый! Моей супруге совсем нечего надеть!"

Настоящих парней в городе можно сосчитать по пальцам рук, а ненастоящих — по ветвистым рогам.

В 45 страшно не то, что ты не привлекаешь прелестниц на 10 лет моложе тебя, а то, что ты стал притягателен для женщин на 10 лет старше.

Когда мужчина женат и не мечтает о разводе — это значит, что он больше никогда не хочет идти на риск.

Чтобы прекратить спор во время прогулки по парку, девушка пошутила, сказав: "Я ведьма! Не спорь со мной!" Вы бы видели, как он резво побежал, когда на аллее после этой фразы вдруг начали гаснуть фонари.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.