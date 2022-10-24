Объявление: "Высококвалифицированный хирург поможет плохому танцору": веселые шутки для поднятия настроения
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За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальным изменениям, и в топе шуток — приколы на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о хирургах, которые вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.
Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:
- Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.
Патологоанатом парирует:
- Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже…
— Папа, а слово "хирург" через "е" или через "и" пишется?
— Ну, если хороший, то через "и".
Хирург говорит пациенту, которого готовят к операции:
- Вам совершенно нечего бояться. Это моя шестнадцатая операция, так что должна же она когда-нибудь получиться!
Выпивший хирург отказался делать пластическую операцию женщине, сказав, что она и так красивая.
Среди ночи у хирурга звонит телефон:
- Алло! Доктор, мой муж меня оскорбил.
- Да, но зачем вы меня будите?
- Ну как же, доктор, ведь ему надо наложить несколько швов!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.