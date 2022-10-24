Объявление: "Высококвалифицированный хирург поможет плохому танцору": веселые шутки для поднятия настроения

Наши веселые анекдоты не дадут вам погрузиться в осеннюю депрессию

За последние месяцы юмор украинцев подвергся кардинальным изменениям, и в топе шуток — приколы на военную тематику. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам посмеяться над шутками о хирургах, которые вмиг поднимут вам настроение в этот осенний день.

Больница. Хирург подкалывает патологоанатома: - Вы единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше. Патологоанатом парирует: - Я единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже…

— Папа, а слово "хирург" через "е" или через "и" пишется? — Ну, если хороший, то через "и".

Хирург говорит пациенту, которого готовят к операции: - Вам совершенно нечего бояться. Это моя шестнадцатая операция, так что должна же она когда-нибудь получиться!

Выпивший хирург отказался делать пластическую операцию женщине, сказав, что она и так красивая.

Среди ночи у хирурга звонит телефон: - Алло! Доктор, мой муж меня оскорбил. - Да, но зачем вы меня будите? - Ну как же, доктор, ведь ему надо наложить несколько швов!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.