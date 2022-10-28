По статистике, 90% задремавших бабушек симулируют вязание: уморительные шутки про бабуль и дедуль
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1889
В пятницу, 28 октября 2022 года, в Украине отмечается милый семейный праздник — День бабушек и дедушек, и в честь этого "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о бабушках и дедушках.
Читайте, улыбайтесь и узнавайте в этих веселых анекдотах своих любимых бабуль и дедуль.
— Чем занимается твой дедушка на пенсии?
— Качается.
— Круто! И на каких тренажерах?
— Кресле-качалке.
— Бабушка, я не могу говорить, я на конференции в Лондоне.
— А мне плевать! Огурцы брал? Чтобы банки сегодня же привез!
Бабушки называли Марину проституткой и наркоманкой, но она не обижалась. Лишь бы не узнали, что она терапевт.
Уехали на отдых и оставили кошку с бабушкой. Приехав, я даже не узнала свою изящную и всегда при делах кошечку. Ба так её откормила за две недели, что это чудо теперь еле передвигается по квартире…
Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.