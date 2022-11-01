Вегетарианцев не колбасит — их хреначит: уморительные шутки, которые подарят хорошее настроение

В первый день ноября в мире отмечают День вегана

Начинаем вторник на веселой и позитивной ноте! "Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про веганов (и немножко про вегетарианцев), ведь сегодня их праздник, который во всем мире отмечается именно 1 ноября — День вегана.

В честь праздника "Телеграф" собрал в одном месте самые смешные анекдоты и шутки о веганах. Будет весело всем без исключения!

Если овощи настолько вкусны, почему же веганы приправляют их так, чтобы они как можно больше припоминали мясо?

Я уже пару лет ем веганское мясо и чувствую себя прекрасно! Одно неудобство — каждую неделю приходится охотиться на веган.

Когда встречаешься с веганом, очень сложно понять, что он тебе принес — цветы или десерт какой-то диковинный.

Ходят легенды, что можно быть вегетарианцем, заниматься спортом и не рассказывать об этом каждому встречному. Но это не точно.

— Когда кто-то рядом жарит шашлык, у меня начинают течь слюни. Вот интересно, у веганов тоже так, когда кто-то рядом косит траву?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.