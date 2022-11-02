Первый шаг к похудению сделан - я потолстел: уморительные шутки про диеты
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Несмотря на то, что лето давно позади, многие девушки все также придерживаются диеты, чтобы не терять форму. Ну или чтобы к следующему лету наоборот только похудеть. "Телеграф" собрал для вас новую подборку анекдотов о еде и диетах, чтобы вы немного отвлеклись от новостей и шуток на военную тематику.
Читайте смешные анекдоты и шутки про попытки похудеть и поднимайте себе настроение.
Как гарантированно взбесить жену:
— Садишься на диету вместе с ней.
— Ты худеешь, она нет.
Всё.
Ты можешь бесконечно долго мечтать похудеть, только какой в этом толк, когда два бургера по цене одного.
Поздний вечер. Из кухни доносятся шорохи в холодильнике, торопливое чавканье и вздохи раскаяния… Стыдно? Не переживай! Так худеют миллионы.
Сегодня я решила сесть на новую диету с пирожными. Всё, что нужно делать, это угощать пирожными своих подруг: они становятся толще, а ты на их фоне смотришься просто восхитительно!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.