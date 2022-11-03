Чтобы в Европе брали трубку, Шойгу звонит с украинского номера: свежие шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Четверг, 24 февраля, стал ужасным днем для миллионов украинцев. россия нагло ворвалась на нашу землю, однако уже который месяц получает достойный отпор на всех фронтах, в частности на юмористическом. Мы не останавливаемся смело и открыто смеяться над врагом, придумывая шутки о неудачах российских военных на украинских землях.

"Телеграф" собрал актуальные и самые смешные анекдоты про оккупантов из сети. А также немного положительных шуток об украинцах во время войны и их воли к победе.

Благодаря мобилизации россияне станут первой нацией в мире, которая ответит на вопрос: для чего держать дома пакет с пакетами!

Они хотят оставить украинцев без света. Идиоты! Через 9 месяцев родится 1 миллион бандеровцев!

Что украинцы спокойно могут пережить: войну, пандемию, ядерные угрозы. Что украинцы не могут спокойно пережить: подорожание яиц.

Обращение к украинцам 24 февраля: не паникуйте, не распространяйте фейков, не создавайте пробки на дорогах, не мешайте военным! Обращение к украинцам 3 ноября: не сбивайте самостоятельно иранские дроны!

Немцы и французы практически одновременно заявили о готовности учить украинских военных. Сами понимаете, времена сейчас ненадежные. А с украинскими военными в стране как-то спокойнее.

Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.