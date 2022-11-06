Рецепт шампанского по-домашнему — водка под шипение жены: анекдоты о нелегкой супружеской жизни

Предлагаем вам немного посмеяться шуткам о супругах

Скорость появления среди украинцев новых шуток просто впечатляет! Совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки, в основном, на военную тематику, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал смешные анекдоты про жен и мужей, которые поднимут настроение в этот осенний и пасмурный день.

Один мужик приглашает друга в гости, а тот отказывается все время. Первый спрашивает: - Ну, ты чего в гости не приходишь-то? - Да я вот как-то с твоей женой переспал — неловко вроде. - Ха! Я с ней каждый день сплю, так мне теперь и дома не показываться?!

Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, чтобы они поступали с тобой. Подари мужу цветы.

- Соседка, чего это мой муж к тебе повадился ходить? - Говорит, что за солью. - Да у нас в доме своей полно. - Вот и я думаю, почему он соль всегда забывает.

Отзыв с кулинарного сайта. Готовила вкусняшки по вашим рецептам — все мои мужчины очень довольны. И только мужу не понравилось.

Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща — и я дал правильный ответ! Правда, только со второй попытки…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.