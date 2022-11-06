Рецепт шампанского по-домашнему — водка под шипение жены: анекдоты о нелегкой супружеской жизни
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скорость появления среди украинцев новых шуток просто впечатляет! Совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки, в основном, на военную тематику, но есть и "вечные" темы.
"Телеграф" собрал смешные анекдоты про жен и мужей, которые поднимут настроение в этот осенний и пасмурный день.
Один мужик приглашает друга в гости, а тот отказывается все время.
Первый спрашивает:
- Ну, ты чего в гости не приходишь-то?
- Да я вот как-то с твоей женой переспал — неловко вроде.
- Ха! Я с ней каждый день сплю, так мне теперь и дома не показываться?!
Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, чтобы они поступали с тобой. Подари мужу цветы.
- Соседка, чего это мой муж к тебе повадился ходить?
- Говорит, что за солью.
- Да у нас в доме своей полно.
- Вот и я думаю, почему он соль всегда забывает.
Отзыв с кулинарного сайта. Готовила вкусняшки по вашим рецептам — все мои мужчины очень довольны. И только мужу не понравилось.
Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща — и я дал правильный ответ!
Правда, только со второй попытки…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.