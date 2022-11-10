Тот, кто рано встает… Тот мяукает, царапается, носится по квартире, и получает тапком: веселые шутки о котах

Поднимайте себе настроение с самого утра с нашими анекдотами!

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", чем и подбадривают себя и окружающих, придумывая не только актуальные анекдоты про российских оккупантов.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.

В обычной семье мать говорит сыну: — После того, как погладил кошку — вымой руки! В семье кошатников: — Хорошенько вымой руки, прежде чем кошку гладить!

Невероятно, но факт. Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.

Разговаривать с кошкой — это не паранойя. Паранойя — это когда боишься при кошке сболтнуть лишнего.

Моя кошка думает, что я живу в ее доме. А иногда в ее взглядах я ловлю намеки, что мне пора жить отдельно…

Третий день я наедине с котом. Знаете, существо которое только жрет и спит — так себе компания. Поэтому коту скучно.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.