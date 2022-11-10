Укр

Тот, кто рано встает… Тот мяукает, царапается, носится по квартире, и получает тапком: веселые шутки о котах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Тот, кто рано встает… Тот мяукает, царапается, носится по квартире, и получает тапком: веселые шутки о котах Новость обновлена 10 ноября 2022, 09:39

Поднимайте себе настроение с самого утра с нашими анекдотами!

Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", чем и подбадривают себя и окружающих, придумывая не только актуальные анекдоты про российских оккупантов.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.

В обычной семье мать говорит сыну:

— После того, как погладил кошку — вымой руки!

В семье кошатников:

— Хорошенько вымой руки, прежде чем кошку гладить!

анекдот про кошку

Невероятно, но факт. Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.

анекдот про кота

Разговаривать с кошкой — это не паранойя. Паранойя — это когда боишься при кошке сболтнуть лишнего.

анекдот про мужчину и кота

Моя кошка думает, что я живу в ее доме. А иногда в ее взглядах я ловлю намеки, что мне пора жить отдельно…

шутка про кота и елку

Третий день я наедине с котом. Знаете, существо которое только жрет и спит — так себе компания. Поэтому коту скучно.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.

Теги:
#Животные #Коты #Кошки #Шутки #Юмор #Анекдоты