Тот, кто рано встает… Тот мяукает, царапается, носится по квартире, и получает тапком: веселые шутки о котах
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Украинцы продолжают держать "юмористический фронт", чем и подбадривают себя и окружающих, придумывая не только актуальные анекдоты про российских оккупантов.
"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться анекдотам о кошках и их хозяевах.
В обычной семье мать говорит сыну:
— После того, как погладил кошку — вымой руки!
В семье кошатников:
— Хорошенько вымой руки, прежде чем кошку гладить!
Невероятно, но факт. Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90%, слава богу, еще в здравом уме и просто прислушиваются к их советам.
Разговаривать с кошкой — это не паранойя. Паранойя — это когда боишься при кошке сболтнуть лишнего.
Моя кошка думает, что я живу в ее доме. А иногда в ее взглядах я ловлю намеки, что мне пора жить отдельно…
Третий день я наедине с котом. Знаете, существо которое только жрет и спит — так себе компания. Поэтому коту скучно.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.