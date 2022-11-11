Не забываем о главном плюсе осени — никто не знает что у тебя в термосе: веселые шутки про золотую пору

Классные анекдоты об осени, которые поднимут настроение даже самому угрюмому человеку

На календаре последний месяц осени, и совсем скоро наступят зимние холода, так почему бы нам не пошутить про эту золотую пору.

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про осень и наступление зимы, которые быстро отпугнут сезонную депрессию и плохие мысли.

Осень не плохая, нет. Наоборот, она добрая: она специально холодная, чтобы люди больше обнимались, чтобы согреться.

Осень — пора перемен. Пора переходить с футболок на куртки, с шорт на джинсы, с шлёпок на кроссовки, с Мохито на Глинтвейн.

Осень — это хорошо. Вязаный свитер всегда скроет жир. Не то, что предатель-купальник. Осенью и жирным можно быть счастливыми.

— Чай — единственный, кто тебя будет согревать этой осенью. — А я так надеялся на ТЭЦ…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.