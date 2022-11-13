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Вовочка, не бей мальчика лопатой по спине, а то вспотеешь и заболеешь! Смешные анекдоты, чтобы поднять настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
news.ternopil.ua

Украинцы даже в такое напряженное время не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь трудное время для всех украинцев главное держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про Вовочку. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Вовочка обзывает бабушку плохими словами и получает подзатыльники от отца. Но не больно… Они об этом предварительно договорились.

анекдот про вовочку

Прохожий говорит Вовочке:

— Хотелось бы мне иметь такого же сынишку, как ты. Как думаешь, твой отец не продаст мне тебя?

— Продать-то он не продаст. Но вы можете отвести его к своей жене, и они вам сделают точно такого!

шутка про вовочку

- Бабушка — ужасная трусиха, — говорит матери пятилетний Вовочка.

- Почему ты так дума­ешь?

- Когда мы с ней пере­ходим улицу, она всегда хватается за мою руку.

анекдот про врача и вовочку

Звонок в дверь. Вовочка открывает — там стоит парень с букетом цветов. Вовочка задумчиво говорит:

— Что-то ты зачастил к моей сестре… Что, у тебя своей нет?

анекдот про отца и вовочку

- Тётя, а ты что, сама есть не умеешь?

- Почему ты так решил, Вовочка?

- А папа накануне твоего приезда сказал: "Опять твою тётку целую неделю кормить!".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты