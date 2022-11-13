Вовочка, не бей мальчика лопатой по спине, а то вспотеешь и заболеешь! Смешные анекдоты, чтобы поднять настроение

Украинцы даже в такое напряженное время не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь трудное время для всех украинцев главное держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.

Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про Вовочку. Читайте и смейтесь вместе с нами!

Вовочка обзывает бабушку плохими словами и получает подзатыльники от отца. Но не больно… Они об этом предварительно договорились.

Прохожий говорит Вовочке: — Хотелось бы мне иметь такого же сынишку, как ты. Как думаешь, твой отец не продаст мне тебя? — Продать-то он не продаст. Но вы можете отвести его к своей жене, и они вам сделают точно такого!

- Бабушка — ужасная трусиха, — говорит матери пятилетний Вовочка. - Почему ты так дума­ешь? - Когда мы с ней пере­ходим улицу, она всегда хватается за мою руку.

Звонок в дверь. Вовочка открывает — там стоит парень с букетом цветов. Вовочка задумчиво говорит: — Что-то ты зачастил к моей сестре… Что, у тебя своей нет?

- Тётя, а ты что, сама есть не умеешь? - Почему ты так решил, Вовочка? - А папа накануне твоего приезда сказал: "Опять твою тётку целую неделю кормить!".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.