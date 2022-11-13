Вовочка, не бей мальчика лопатой по спине, а то вспотеешь и заболеешь! Смешные анекдоты, чтобы поднять настроение
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В столь трудное время для всех украинцев главное держаться на волне позитива и оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных. Однако есть и темы, актуальные в любое время.
Чтобы поднять настроение своим читателям, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов про Вовочку. Читайте и смейтесь вместе с нами!
Вовочка обзывает бабушку плохими словами и получает подзатыльники от отца. Но не больно… Они об этом предварительно договорились.
Прохожий говорит Вовочке:
— Хотелось бы мне иметь такого же сынишку, как ты. Как думаешь, твой отец не продаст мне тебя?
— Продать-то он не продаст. Но вы можете отвести его к своей жене, и они вам сделают точно такого!
- Бабушка — ужасная трусиха, — говорит матери пятилетний Вовочка.
- Почему ты так думаешь?
- Когда мы с ней переходим улицу, она всегда хватается за мою руку.
Звонок в дверь. Вовочка открывает — там стоит парень с букетом цветов. Вовочка задумчиво говорит:
— Что-то ты зачастил к моей сестре… Что, у тебя своей нет?
- Тётя, а ты что, сама есть не умеешь?
- Почему ты так решил, Вовочка?
- А папа накануне твоего приезда сказал: "Опять твою тётку целую неделю кормить!".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про рекламщиков.