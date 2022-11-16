Идея для бренда наполнителя для кошачьих туалетов - "Коту под хвост": уморительные шутки про домашних питомцев

Анекдоты и смешные истории о кошаках, которые могут поднять настроение.

Посмейтесь вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про котов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. "Вечная" тема про этих пронырливых животных никогда не теряют своей актуальности.

У кота язык — это не только язык, но и ложка, кружка, зубная щетка, щетка для меха, мыло, мочалка и туалетная бумага!

Настоящий кот не позволит своему хозяину отравиться. Ведь кот сначала попробует все блюда, которые ест его хозяин.

Мысли домашнего кота: — Хозяйка хахаля привела. Всю ночь с ней спал. На моём месте… Сейчас на кухне закрылись, меня не пускают… Из моей миски, наверное, жрёт падла…

Зашел коллега, руки по локоть исполосованы и на физиономии пара мощных царапин. Спрашиваю, что случилось. В ответ: неосторожное обращение с котом.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.